Брати чи не брати: чим новий фітнес-браслет Xiaomi відрізняється від попередньої моделі

Нова модель стала більш просунутою і має кілька унікальних функцій

Після презентації нової моделі фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 шанувальники бренду тільки і чекають подробиць про цей гаджет. Виробник запевняє, що оновлений браслет набагато краще попередніх моделей і має ряд новаторських функцій. Ми вирішили порівняти новий фітнес-браслет Xiaomi з одним з попередників, щоб зрозуміти чи є кардинальні відмінності і чи варто міняти старий фітнес-трекер на новий.

Новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 вже надійшов у продаж в Європі, а в Україні очікується незабаром. Чим так кардинально відрізняється нова модель фітнес-браслету від попередньої? Для порівняння новинки візьмемо Xiaomi Mi Band 5.

І в новій, і в старій моделі встановлений екран з типом матриці AMOLED. Але в Xiaomi Mi Band 6 діагональ екрану становить 1,56 дюймів, а в попереднику – 1,1 дюйма.

Фото: Скріншот з YouTube

Роздільна здатність екрану в новому гаджеті – 360 × 152 точок, а в попередній версії – 294х126 точок.

Обидва браслети захищені від попадання вологи, а тому в них можна купатися. Також дві моделі можуть відстежувати кількість і якість сну користувача, а також частоту його серцебиття. І нова, і стара версії сумісні з операційним системами iOS 10 і вище, а також з Android 6.0 і вище.

Фото: Фитнес-браслет, https://www.mi.com/ua/index.html

Виробник заявляв, що модель фітнес-браслету Xiaomi Mi Band 5 без підзарядки може працювати до 14 днів. У новій моделі все без змін, але, якщо включити енергозберігаючий режим, час роботи пристрою триватиме до 19 днів.

Найголовніше нововведення в Xiaomi Mi Band 6 в порівнянні з попередниками, це вбудований пульсоксиметр. За допомогою цього пристрою можна відстежити рівень кисню в крові. У попередніх моделей такої функції не було. Особливо зараз це актуально, адже при захворюванні на коронавірус рівень кисню в крові падає.

Якщо у Xiaomi Mi Band 5 було 15 режимів вправ, то у новій моделі їх стало майже в два рази більше. Причому, новий фітнес-браслет може навіть автоматично визначати, скажімо, їзду на велосипеді.

А тепер до цін. Xiaomi Mi Band 5 в українських магазинах зараз коштує 999 гривень. Моделі Xiaomi Mi Band 6 в наявністі поки немає, адже її тільки почали продавати в Європі. Виробник анонсує, що новий фітнес-браслет буде коштувати в європейських магазинах 35 доларів, а це також близько 1 тисячі гривень. Якщо ж брати модель з вбудованою функцією NFC, то вона вже буде коштувати 43 долари, а це – 1200 гривень. Скільки буде коштувати такий фітнес-браслет в Україні, поки невідомо, але якщо припустити, що і в нашій країні буде така ж ціна, то однозначно Xiaomi Mi Band 6 є більш просунутою моделлю, ніж його попередник, а ціна практично однакова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

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