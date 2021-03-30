Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Брати чи не брати: чим новий фітнес-браслет Xiaomi відрізняється від попередньої моделі

Сьогодні, 20:25

Нова модель стала більш просунутою і має кілька унікальних функцій

Після презентації нової моделі фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 шанувальники бренду тільки і чекають подробиць про цей гаджет. Виробник запевняє, що оновлений браслет набагато краще попередніх моделей і має ряд новаторських функцій. Ми вирішили порівняти новий фітнес-браслет Xiaomi з одним з попередників, щоб зрозуміти чи є кардинальні відмінності і чи варто міняти старий фітнес-трекер на новий.

Новий фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 вже надійшов у продаж в Європі, а в Україні очікується незабаром. Чим так кардинально відрізняється нова модель фітнес-браслету від попередньої? Для порівняння новинки візьмемо Xiaomi Mi Band 5.

І в новій, і в старій моделі встановлений екран з типом матриці AMOLED. Але в Xiaomi Mi Band 6 діагональ екрану становить 1,56 дюймів, а в попереднику – 1,1 дюйма.

Фото: Скріншот з YouTube

Роздільна здатність екрану в новому гаджеті – 360 × 152 точок, а в попередній версії – 294х126 точок.

Обидва браслети захищені від попадання вологи, а тому в них можна купатися. Також дві моделі можуть відстежувати кількість і якість сну користувача, а також частоту його серцебиття. І нова, і стара версії сумісні з операційним системами iOS 10 і вище, а також з Android 6.0 і вище.

Фото: Фитнес-браслет, https://www.mi.com/ua/index.html

Виробник заявляв, що модель фітнес-браслету Xiaomi Mi Band 5 без підзарядки може працювати до 14 днів. У новій моделі все без змін, але, якщо включити енергозберігаючий режим, час роботи пристрою триватиме до 19 днів.

Найголовніше нововведення в Xiaomi Mi Band 6 в порівнянні з попередниками, це вбудований пульсоксиметр. За допомогою цього пристрою можна відстежити рівень кисню в крові. У попередніх моделей такої функції не було. Особливо зараз це актуально, адже при захворюванні на коронавірус рівень кисню в крові падає.

Якщо у Xiaomi Mi Band 5 було 15 режимів вправ, то у новій моделі їх стало майже в два рази більше. Причому, новий фітнес-браслет може навіть автоматично визначати, скажімо, їзду на велосипеді.

А тепер до цін. Xiaomi Mi Band 5 в українських магазинах зараз коштує 999 гривень. Моделі Xiaomi Mi Band 6 в наявністі поки немає, адже її тільки почали продавати в Європі. Виробник анонсує, що новий фітнес-браслет буде коштувати в європейських магазинах 35 доларів, а це також близько 1 тисячі гривень. Якщо ж брати модель з вбудованою функцією NFC, то вона вже буде коштувати 43 долари, а це – 1200 гривень. Скільки буде коштувати такий фітнес-браслет в Україні, поки невідомо, але якщо припустити, що і в нашій країні буде така ж ціна, то однозначно Xiaomi Mi Band 6 є більш просунутою моделлю, ніж його попередник, а ціна практично однакова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

Крім цього, ми повідомляли, про самих кращих електросамокатах для поїздок на роботу і не тільки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У США призупинили санкції проти Xiaomi Журналістка за допомогою фітнес-годинника зрозуміла, що її зраджують
Xiaomi фитнес-браслет
Реклама

Новини партнерів

Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Популярні статті

Сьогодні, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Сьогодні, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Кортни Кардашьян вышла в свет в рубашке украинского бренда
Кортни Кардашьян вышла в свет в рубашке украинского бренда
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти