Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

5 порад, як правильно очистити смартфон і планшет від бруду

Сьогодні, 17:28

Почистити смартфон або планшет можна в домашніх умовах кількома дієвими методами

За кожним електронним пристроєм потрібно ретельно доглядати, щоб він працював довго і без збоїв. Важливою складовою цього процесу є підтримка гаджета в чистому вигляді. Але багато користувачів роблять помилки під час догляду за смартфоном або планшетом. Як правильно чистити гаджети від бруду – далі в матеріалі.

Як почистити гаджет
Як почистити гаджет
Фото: Сьогодні

Екран

У всіх сучасних смартфонах або планшетах управління відбувається за допомогою сенсорів, розміщених в екрані. Тому потрібно дуже акуратно підходити до очищення дисплея. Найбільше користувачів дратує, коли на екрані з'являються відбитки пальців або ж різні плями. Багато людей вирішують це питання звичайним витиранням екрану смартфона рушником або ж взагалі, потерши його, скажімо, по светру.

Але все це може привести до того, що дисплей просто подряпається, що в подальшому призведе до проблем з сенсорним управлінням. Найкраще використовувати мікрофібру або ж спеціальні серветки для протирання окулярів. Ці матеріали не залишають навіть мікроподряпин, а всі відбитки і плями будуть видалені.

Динаміки

Якщо динаміки в телефоні або в планшеті почали працювати гірше, ніж зазвичай, їх потрібно прочистити. Для початку пройдіться по динаміку щіткою від пилососа. Це допоможе видалити накопичений пил.

Якщо якість звуку в динаміках вашого смартфона або планшета не покращується, то просто потрібно спробувати очистити їх від бруду, який забивається в отворах. Для цього підійде стара зубна щітка. Її не потрібно змочувати ніякими розчинами, щоб не пошкодити динаміки. Круговими рухами щіткою по динаміку можна прибрати дрібне сміття і пил. Але будьте пильні, щоб не пошкодити сіточку динаміка.

Роз'єми для підключення навушників і зарядки

У кожному смартфоні або планшеті є кілька роз'ємів для під'єднання різних пристроїв або зарядки. У цих місцях накопичується дуже багато пилу і бруду. Тому слід чистити їх.

Відмінно для цього підійде спеціальна щіточка для чистки міжзубних проміжків. Її можна купити в аптеці або в будь-якому спеціалізованому магазині. Щоб контакти не окислювались, не користуйтеся миючими засобами. Щітка для чищення міжзубних проміжків зніме увесь бруд з роз'ємів, але потім цей бруд потрібно буде видути за допомогою пилососа або балончика зі стисненим повітрям.

Дезінфекція

Під час пандемії коронавируса дезінфекція смартфона і планшета є дуже актуальною. Для цього найкраще підійдуть спиртовмісні антисептичні засоби. Причому, краще віддати перевагу засобам, які містять не етиловий спирт, а ізопропіловий. На відміну від засобів з етиловим спиртом ізопропілові не залишають ніяких відбитків пальців на екрані гаджета, а також абсолютно безпечні для дисплея.

Просто наносите антисептик з ізопропіловим спиртом на серветку або на звичайний ватний диск, а потім акуратно протираєте не тільки екран смартфона або іншого гаджета, а весь його корпус.

Але також потрібно стежити, щоб вміст спиртів в антисептику не перевищував 70-80%, адже засоби з підвищеним рівнем спирту можуть пошкодити покриття екрану.

Чистка кнопок

В Інтернеті до сих пір продаються дуже багато телефонів саме з кнопковим режимом управління. Наприклад, такі телефони відмінно підходять для більшості пенсіонерів, яким важко освоїти управління смартфоном.

Гаджети, на яких є кнопки, краще почати очищати за допомогою кисті. Підійде кисть для макіяжу або ж для малювання. Ретельно очищаємо усі кнопки, видаляючи з них пил. А за допомогою пінцета можна прибрати волоски, які залишаться після чистки пензлем.

Можна також використовувати спеціальну клейку стрічку, яка не залишає липких плям. Цей спосіб допоможе прибрати увесь бруд. Ні в якому разі не використовуйте миючі засоби або ватяні диски, змочені спиртом. Так можна пошкодити написи, які нанесені на кнопки.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'яти Лайфхак, які врятують ноутбук від перегріву.

Також ми повідомляли про ТОП-10 гарячих клавіш на ноутбуці, які спростять роботу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Samsung розробляє камеру на 200 Мп - її встановлять на флагманський смартфон Як позбутися подряпин на екрані смартфона: 5 лайфхаків в домашніх умовах ТОП-5 лайфхаків, як продовжити життя батареї в смартфоні
смартфони планшети
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ

Популярні статті

Сьогодні, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Сьогодні, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

Вчора, 19:25Зірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

Вчора, 19:09Фаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

Вчора, 18:13Смачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

Вчора, 12:03Фаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

27 квітняСмачно

7 несподіваних страв з хека, які ви захочете готувати постійно

27 квітняФаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

27 квітняЗірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

27 квітняСмачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

27 квітняЗірково

Меладзе відреагував на звинувачення Лорак в харасменті: Який негідник це придумав?

27 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

26 квітняФаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!
Разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти