5 порад, як правильно очистити смартфон і планшет від бруду

Почистити смартфон або планшет можна в домашніх умовах кількома дієвими методами

За кожним електронним пристроєм потрібно ретельно доглядати, щоб він працював довго і без збоїв. Важливою складовою цього процесу є підтримка гаджета в чистому вигляді. Але багато користувачів роблять помилки під час догляду за смартфоном або планшетом. Як правильно чистити гаджети від бруду – далі в матеріалі.

Як почистити гаджет Фото: Сьогодні

Екран

У всіх сучасних смартфонах або планшетах управління відбувається за допомогою сенсорів, розміщених в екрані. Тому потрібно дуже акуратно підходити до очищення дисплея. Найбільше користувачів дратує, коли на екрані з'являються відбитки пальців або ж різні плями. Багато людей вирішують це питання звичайним витиранням екрану смартфона рушником або ж взагалі, потерши його, скажімо, по светру.

Але все це може привести до того, що дисплей просто подряпається, що в подальшому призведе до проблем з сенсорним управлінням. Найкраще використовувати мікрофібру або ж спеціальні серветки для протирання окулярів. Ці матеріали не залишають навіть мікроподряпин, а всі відбитки і плями будуть видалені.

Динаміки

Якщо динаміки в телефоні або в планшеті почали працювати гірше, ніж зазвичай, їх потрібно прочистити. Для початку пройдіться по динаміку щіткою від пилососа. Це допоможе видалити накопичений пил.

Якщо якість звуку в динаміках вашого смартфона або планшета не покращується, то просто потрібно спробувати очистити їх від бруду, який забивається в отворах. Для цього підійде стара зубна щітка. Її не потрібно змочувати ніякими розчинами, щоб не пошкодити динаміки. Круговими рухами щіткою по динаміку можна прибрати дрібне сміття і пил. Але будьте пильні, щоб не пошкодити сіточку динаміка.

Роз'єми для підключення навушників і зарядки

У кожному смартфоні або планшеті є кілька роз'ємів для під'єднання різних пристроїв або зарядки. У цих місцях накопичується дуже багато пилу і бруду. Тому слід чистити їх.

Відмінно для цього підійде спеціальна щіточка для чистки міжзубних проміжків. Її можна купити в аптеці або в будь-якому спеціалізованому магазині. Щоб контакти не окислювались, не користуйтеся миючими засобами. Щітка для чищення міжзубних проміжків зніме увесь бруд з роз'ємів, але потім цей бруд потрібно буде видути за допомогою пилососа або балончика зі стисненим повітрям.

Дезінфекція

Під час пандемії коронавируса дезінфекція смартфона і планшета є дуже актуальною. Для цього найкраще підійдуть спиртовмісні антисептичні засоби. Причому, краще віддати перевагу засобам, які містять не етиловий спирт, а ізопропіловий. На відміну від засобів з етиловим спиртом ізопропілові не залишають ніяких відбитків пальців на екрані гаджета, а також абсолютно безпечні для дисплея.

Просто наносите антисептик з ізопропіловим спиртом на серветку або на звичайний ватний диск, а потім акуратно протираєте не тільки екран смартфона або іншого гаджета, а весь його корпус.

Але також потрібно стежити, щоб вміст спиртів в антисептику не перевищував 70-80%, адже засоби з підвищеним рівнем спирту можуть пошкодити покриття екрану.

Чистка кнопок

В Інтернеті до сих пір продаються дуже багато телефонів саме з кнопковим режимом управління. Наприклад, такі телефони відмінно підходять для більшості пенсіонерів, яким важко освоїти управління смартфоном.

Гаджети, на яких є кнопки, краще почати очищати за допомогою кисті. Підійде кисть для макіяжу або ж для малювання. Ретельно очищаємо усі кнопки, видаляючи з них пил. А за допомогою пінцета можна прибрати волоски, які залишаться після чистки пензлем.

Можна також використовувати спеціальну клейку стрічку, яка не залишає липких плям. Цей спосіб допоможе прибрати увесь бруд. Ні в якому разі не використовуйте миючі засоби або ватяні диски, змочені спиртом. Так можна пошкодити написи, які нанесені на кнопки.

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