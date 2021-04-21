Zoom вимотує! Жінки сильніше втомлюються від відеодзвінків, ніж чоловіки – вчені

Всьому виною дзеркальна тривога – коли людина дивиться на екран, то крім спілкування дуже хвилюється про свою зовнішність

Спілкування по відеозв'язку в Zoom вимотує більше жінок, ніж чоловіків. Це з'ясували вчені з Швеції та США, опублікувавши результати свого дослідження в Social Science Research Network.

Жінки більше втомлюються від відеодзвінків, ніж чоловіки

Дослідники провели опитування за участю 10,5 тисячі людей, які під час самоізоляції регулярно зідзвонювалися зі своїми друзями і колегами по відеозв'язку в Zoom. В результаті з'ясувалося, що 13,8% жінок відчувала себе дуже втомленими після таких дзвінків. Тоді як серед чоловіків цей показник був набагато нижчим – 5,5%.

Що таке дзеркальна тривога і чому до неї схильні жінки

Вчені говорять, що всьому виною дзеркальна тривога – коли жінка дивиться на екран, то крім спілкування та обговорення сильно переживає про те, як вона виглядає на екрані. А ось чоловіків власне відображення турбує набагато менше.

Хоча в Японії чоловіки більш вимогливі до себе, адже тепер перед відеодзвінками роблять собі макіяж і укладку.

Які ще причини втоми від відеодзвінків з'ясували вчені

Важливою причиною, по якій саме жінки відчувають себе більш втомленими від відеодзвінків, є їх тривалість. Виявилося, що чоловіки розмовляють менше, а перерви між дзвінками у них – довші, ніж у жінок.

Цікаво, що вік, раса і темперамент також впливають на відчуття втоми від спілкування по відеозв'язку, кажуть вчені. Так, наприклад, молоді люди, які за темпераментом інтроверти, більше втомлюються, ніж дорослі екстраверти.

Тим часом в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів. Влогер-пенсіонер Дід Панч все з'ясував і розповів в новому випуску ютуб-шоу:

Тим часом ми з'ясували, як правильно знайомитися в інтернеті: практичні поради.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися