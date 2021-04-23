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ЖК "Нова Англія" створила екологічну колаборацію із "Чистопес"

Чому прибирати за улюбленцем – це круто і як водночас не нашкодити навколишньому середовищу

Про це стало відомо з опублікованої новини на сайті ЖК "Нова Англія": https://new-england.com.ua/ua/zhk-novaya-angliya-sozdala-ekologicheskuyu-kollaboratsii-s-chistopes/

ЖК "Нова Англія" створила екоколаборацію із "Чистопес". Фото: пресслужба ЖК "Нова Англія"

"Чистопес" – це молодий український бренд, що започаткував традицію прибирати за песиками екологічно, випускаючи перші українські екопакети з картопляного крохмалю, які не шкодять довкіллю.

"Така колаборація – це більш соціальний проєкт. Разом із "Чистопес" ми намагаємося зробити прибирання за тваринами популярним і навіть трендовим заняттям. Адже прибирати за улюбленцем – це круто! Ми піклуємося не тільки про комфортне проживання резидентів комплексу, але й розвиваємо екологічний простір довкола. Тим більше, популяризуючи ідею усвідомленого споживання продуктів і дбайливого ставлення до природи" – зазначили в пресслужбі ЖК "Нова Англія".

Резиденти ЖК зможуть замовити пакетики "Чистопес" за спеціальними цінами. Фото: пресслужба ЖК "Нова Англія"

Також, жителі ЖК "Нова Англія" мають додатковий бонус від такої колаборації. Крім доступу до безкоштовного використання екопакетів у зонах для вигулу домашніх улюбленців, резиденти матимуть змогу замовити пакетики "Чистопес" за спеціальними цінами – як для друзів бренду.

Фото: пресслужба ЖК "Нова Англія"

Нагадаємо, що ЖК "Нова Англія", що розташований в Голосіївському районі Києва (10 хв. пішки до метро "Васильківська"), складається із 14 будинків, об’єднаних єдиною архітектурою англійської неокласики. Комплекс має закриту територію, що знаходиться під цілодобовою охороною, прогулянкові алеї, зони релаксу та відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, алею фонтанів та ін. Також на території ЖК "Нова Англія" знаходяться дитсадок та школа. Нагадаємо, що станом на початок 2021 року в ЖК "Нова Англія" вже побудовано та заселено 6 будинків, ще 4 будинки в активній стадії будівництва та продажу квартир.

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