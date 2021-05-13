Гумор – запорука благополуччя. А що робити з чорним гумором і сарказмом?

Уміння переключитися на більш позитивний момент – запорука психологічного благополуччя людини

Гумор допомагає подолати труднощі Фото: Pexels

У житті часто доводиться стикатися з не дуже приємними ситуаціями – пробки на дорогах, палаючі дедлайни на роботі, сварки з домочадцями і непорозуміння з друзями. Але подолати труднощі і пройти крізь випробування людині може допомогти почуття гумору. Як це працює – ми розбиралися з психологом Тетяною Ловчинською.

Психолог Тетяна Ловчинська Фото: пресслужба

Як почуття гумору діє на мозок людини

Уміння посміятися, побачити щось веселе в ситуації або переключитися на більш позитивний момент – запорука психологічного благополуччя. А головне, що почуття гумору – це навичка, яку можна розвивати.

"Пам'ятаєте той момент у фільмі про Гаррі Поттера, коли професор Люпин навчав студентів боротися зі своїми страхами? Закляття "Рідікулус" (з латинської "смішний") допомагало зробити страшне смішним. Наприклад, суворого професора Снейпа уявити в бабусиному одязі, величезному капелюсі з пір'ям і з маленькою червоною сумочкою. Чи боїтеся ви такого Снейпа? Особисто я – вже немає", – навела приклад психолог.

Вся річ у тім, що коли ми сміємося, задіюються різні зони мозку і виділяються такі гормони як дофамін, серотонін і ендорфіни. Саме ці процеси допомагають поліпшити настрій, відчути себе бадьоріше і подивитися на ситуацію з іншого боку.

Чим корисний гумор

1. Допомагає впорається з негативними почуттями

З одного боку, не просто замовчати ситуацію, а відреагувати свої почуття, а з іншого боку – вдягнути їх у соціально прийняту форму і вийти на позитив.

2. Робить нас більш гнучкими і адаптивними

Гарне почуття гумору – вірна ознака того, що людина може ходити не тільки протоптаними стежками, а й шукати нові маршрути, дивитися на ситуацію з різних сторін і знаходити нестандартні рішення проблем.

3. Допомагає в боротьбі зі стресом

У житті виникають конфліктні ситуації, проблеми, це запускає ланцюжок подій, які можуть призвести до виснаження і вигоряння, гумор допомагає переломити ситуацію.

А щодо чорного гумору і сарказму. Вони теж корисні?

Гумор – це наша паличка-виручалочка, яка допомагає знаходити позитив в різних ситуаціях. Попередити хочеться тільки щодо чорного гумору і сарказму. Адже тоді включаються механізми знецінення себе, інших або ситуації в цілому, а також висміювання проблем, які потрібно сприймати серйозно і працювати над їх вирішенням.

Тобто, замість того, щоб витягнути себе з якогось кризового стану, використовуючи саркастичні жарти, ви можете ще більше себе туди загнати.

Чорний гумор стає захисним механізмом психіки, який виникає як реакція на жорсткі норми і правила, сильний тиск, соціальні норми. Його, як і звичайний гумор, також можна використовувати для подолання стресу, але тільки в тому випадку, якщо це відбувається не часто.

Коли людина постійно використовує чорний гумор і сарказм по відношенню до свого життя або життя близьких, вона тим самим, ніби-то применшує або ігнорує частину реальності.

А така поведінка в свою чергу може запускати психологічні ігри, коли ми хочемо отримати щось, але боїмося зіткнутися з реальністю. Тому важливо розвивати усвідомленість, щоб вміти відрізнити, де чорний гумор – це механізм боротьби зі стресом, а де він перетворюється в висміювання ситуації і уникнення реальності.

Так що краще вчіться бути трішки одеситами в душі і користуватися гумором, як у складних ситуаціях, так і по життю в цілому.

Перевірка діяльності сміхотерапії – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як дожити до відпустки, якщо сил працювати не залишилося – антистрес-поради.

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