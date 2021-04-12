Сплеск енергії і бажань: як молодик 12 квітня впливає на людей

Чому важливо загадати бажання і як це робити правильно

Сьогодні, 12 квітня, відбувається молодик в Овні. Знак Овна відкриває весь цикл зодіаку, тому можна вважати, що новолуння закладає основу на весь цикл. А це означає, що варто уважно поставитися до своїх думок, слів і вчинків, адже все це має велике значення. Як вплине цей молодик на людей і що важливо встигнути сьогодні зробити – далі в матеріалі.

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Молодик 12 квітня: який вплив матиме на людей

Енергія б'є ключем

Під впливом молодика в Овні спостерігається сплеск життєвих сил, які надихають і закликають боротися з маніпуляторами і тими, хто змушує вас діяти проти своїх інтересів. Зараз ваших сил вистачить на те, щоб почати все спочатку.

Настають зміни в стосунках

Молодик матиме сильний вплив і на ваші стосунки, тому зміни як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні неминучі. Сьогодні може відбутися подія, яка матиме для ваших стосунків дуже важливі наслідки.

Наростання напруги

Можна говорити про зростання напруги, конфліктності і неадекватності агресивних реакцій на ситуації. Астрологи попереджають, що такий напружений стан збережеться до кінця місяця. Тому постарайтеся бути уважним, зібраним і вчіться поступатися.

Сплеск бажань

У період молодика може виникнути така кількість бажань, які захочеться задовольнити тут і зараз, що ви навіть самі здивуєтеся. Важливо розуміти, що цей період якраз відмінно підходить для починань і того, що потрібно робити прямо зараз. Вашої енергії якраз вистачить на все це!

Молодик 12 квітня: що важливо зробити в цей день

Молодик з одного боку складний, з іншого – це енергетично заряджений період, коли багато вдасться реалізувати. Зірки сприятимуть подоланню труднощів, але тільки тоді, коли ви докладете зусиль і проявите наполегливість.

Астрологи кажуть, що цей молодик відкриває період ефективного тижня квітня з 13 по 17 число, коли будь-які справи будуть вирішуватися легко і вам все само буде йти в руки.

Не відкладайте на потім те, що можете зробити прямо зараз, адже настільки ефективного періоду доведеться чекати ще довго.

Коли найкраще створювати карту бажань на 2021 рік Фото: скриншот

Молодик 12 квітня: як загадувати бажання, щоб воно збулося

У період молодика важливо загадувати бажання! А якщо є одне заповітне – сконцентруйтеся на ньому! Важливо також, щоб бажання було конкретним – з термінами, деталями.

Як загадувати бажання, щоб вони збувалися:

Напишіть бажання на папері, спаліть його і розсійте за вітром.

Наговоріть бажання на склянку води і випийте воду.

Напишіть бажання на листку паперу, спаліть, попіл всипте в молоко і випийте суміш.

Візуалізуюйте бажання – складіть карту бажань.

Але все ж, головний спосіб, щоб ваше бажання збулося – вірити в нього!

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