Сплеск енергії і бажань: як молодик 12 квітня впливає на людей
Чому важливо загадати бажання і як це робити правильно
Сьогодні, 12 квітня, відбувається молодик в Овні. Знак Овна відкриває весь цикл зодіаку, тому можна вважати, що новолуння закладає основу на весь цикл. А це означає, що варто уважно поставитися до своїх думок, слів і вчинків, адже все це має велике значення. Як вплине цей молодик на людей і що важливо встигнути сьогодні зробити – далі в матеріалі.
До слова, радувати себе і своїх близьких подарунками можна в будь-який час! Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і насолоджуйтеся посмішками, обіймашками та чудовим настроєм.
Енергія б'є ключем
Під впливом молодика в Овні спостерігається сплеск життєвих сил, які надихають і закликають боротися з маніпуляторами і тими, хто змушує вас діяти проти своїх інтересів. Зараз ваших сил вистачить на те, щоб почати все спочатку.
Настають зміни в стосунках
Молодик матиме сильний вплив і на ваші стосунки, тому зміни як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні неминучі. Сьогодні може відбутися подія, яка матиме для ваших стосунків дуже важливі наслідки.
Наростання напруги
Можна говорити про зростання напруги, конфліктності і неадекватності агресивних реакцій на ситуації. Астрологи попереджають, що такий напружений стан збережеться до кінця місяця. Тому постарайтеся бути уважним, зібраним і вчіться поступатися.
Сплеск бажань
У період молодика може виникнути така кількість бажань, які захочеться задовольнити тут і зараз, що ви навіть самі здивуєтеся. Важливо розуміти, що цей період якраз відмінно підходить для починань і того, що потрібно робити прямо зараз. Вашої енергії якраз вистачить на все це!
Молодик з одного боку складний, з іншого – це енергетично заряджений період, коли багато вдасться реалізувати. Зірки сприятимуть подоланню труднощів, але тільки тоді, коли ви докладете зусиль і проявите наполегливість.
Астрологи кажуть, що цей молодик відкриває період ефективного тижня квітня з 13 по 17 число, коли будь-які справи будуть вирішуватися легко і вам все само буде йти в руки.
Не відкладайте на потім те, що можете зробити прямо зараз, адже настільки ефективного періоду доведеться чекати ще довго.
У період молодика важливо загадувати бажання! А якщо є одне заповітне – сконцентруйтеся на ньому! Важливо також, щоб бажання було конкретним – з термінами, деталями.
Як загадувати бажання, щоб вони збувалися:
- Напишіть бажання на папері, спаліть його і розсійте за вітром.
- Наговоріть бажання на склянку води і випийте воду.
- Напишіть бажання на листку паперу, спаліть, попіл всипте в молоко і випийте суміш.
- Візуалізуюйте бажання – складіть карту бажань.
Але все ж, головний спосіб, щоб ваше бажання збулося – вірити в нього!
Зіркова мода на ворожок і астрологів – дивіться відео:
Читайте також гороскоп на тиждень 11-17 квітня: все знаки зодіаку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше