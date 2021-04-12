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Сплеск енергії і бажань: як молодик 12 квітня впливає на людей

Сьогодні, 12:32

Чому важливо загадати бажання і як це робити правильно

Сьогодні, 12 квітня, відбувається молодик в Овні. Знак Овна відкриває весь цикл зодіаку, тому можна вважати, що новолуння закладає основу на весь цикл. А це означає, що варто уважно поставитися до своїх думок, слів і вчинків, адже все це має велике значення. Як вплине цей молодик на людей і що важливо встигнути сьогодні зробити – далі в матеріалі.

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Молодик 12 квітня: який вплив матиме на людей

Енергія б'є ключем

Під впливом молодика в Овні спостерігається сплеск життєвих сил, які надихають і закликають боротися з маніпуляторами і тими, хто змушує вас діяти проти своїх інтересів. Зараз ваших сил вистачить на те, щоб почати все спочатку.

Настають зміни в стосунках

Молодик матиме сильний вплив і на ваші стосунки, тому зміни як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні неминучі. Сьогодні може відбутися подія, яка матиме для ваших стосунків дуже важливі наслідки.

Наростання напруги

Можна говорити про зростання напруги, конфліктності і неадекватності агресивних реакцій на ситуації. Астрологи попереджають, що такий напружений стан збережеться до кінця місяця. Тому постарайтеся бути уважним, зібраним і вчіться поступатися.

Сплеск бажань

У період молодика може виникнути така кількість бажань, які захочеться задовольнити тут і зараз, що ви навіть самі здивуєтеся. Важливо розуміти, що цей період якраз відмінно підходить для починань і того, що потрібно робити прямо зараз. Вашої енергії якраз вистачить на все це!

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Молодик 12 квітня: що важливо зробити в цей день

Молодик з одного боку складний, з іншого – це енергетично заряджений період, коли багато вдасться реалізувати. Зірки сприятимуть подоланню труднощів, але тільки тоді, коли ви докладете зусиль і проявите наполегливість.

Астрологи кажуть, що цей молодик відкриває період ефективного тижня квітня з 13 по 17 число, коли будь-які справи будуть вирішуватися легко і вам все само буде йти в руки.

Не відкладайте на потім те, що можете зробити прямо зараз, адже настільки ефективного періоду доведеться чекати ще довго.

Коли найкраще створювати карту бажань на 2021 рік
Коли найкраще створювати карту бажань на 2021 рік
Фото: скриншот

Молодик 12 квітня: як загадувати бажання, щоб воно збулося

У період молодика важливо загадувати бажання! А якщо є одне заповітне – сконцентруйтеся на ньому! Важливо також, щоб бажання було конкретним – з термінами, деталями.

Як загадувати бажання, щоб вони збувалися:

  • Напишіть бажання на папері, спаліть його і розсійте за вітром.
  • Наговоріть бажання на склянку води і випийте воду.
  • Напишіть бажання на листку паперу, спаліть, попіл всипте в молоко і випийте суміш.
  • Візуалізуюйте бажання – складіть карту бажань.

Але все ж, головний спосіб, щоб ваше бажання збулося – вірити в нього!

Зіркова мода на ворожок і астрологів – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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