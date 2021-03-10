Всього 500 гривень для старту бізнесу: особистий досвід фермерів з Умані

З чого молода сім'я почала будувати свою зелену ферму

Тільки 500 гривень для початку власного бізнесу. Це цілком можливо, довела пара з Умані, яка вирощує мікрогрін. Соковита молода зелень зараз дуже популярна серед послідовників здорового харчування. З чого починали уманці будувати свою зелену ферму і коли отримали перший солідний прибуток – далі в матеріалі.

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Як з'явилася ферма мікрогрін

Гірчиця, базилік, крес-салат, горох і соняшник – під білою лампою, а під синьою – редис. Марічка і Микола Березовські називають кімнату, в якій вирощують мікрогрін, – фермою, а себе – фермерами.

За освітою Микола – агроном. Розпочати власну справу вирішили несподівано навіть для себе – просто ввечері перед поїздкою на заробітки.

Так само несподівано може статися і якесь свято або подія, про яке ви забули. Але, щоб не впасти обличчям в бруд, – купіть правильний подарунок. Якщо не знаєте який – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень.

Поки молоді фермери не облаштували автоматичний полив і світло, то майже жили поруч з мікрогріном. Рекламували зелень в соцмережах. Микола навіть сам ходив з вирощеною зеленню по ресторанах.

Мікрогрін і овочі необхідні для поповнення вітамінів Фото: Depositphotos

Як фермерам вдалося домогтися перших результатів

Ферма розрослася до нинішніх масштабів приблизно за рік. Знайшли клієнтів і тепер мікрогрін – їх єдине джерело доходу.

За словами Марічки Березовської, спочатку потрібно багато економити, щоб більше вкладати в бізнес.

Раніше вони їздили на заробітки до Чехію і, порівнюючи, зазначають, що важко і тут, і там.

"Там я робила нудну роботу – стояла на конвеєрі коробки укладала. А тут я роблю те, що мені подобається. Ти можеш зробити більше і досягти більше відповідно", – каже фермер.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити мінігород на підвіконні.

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