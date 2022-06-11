Воєнний блогер пояснив, що робити коли "накриває"

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" телеканалу "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", воєнний блогер та журналіст Тарас Білка розповів, як не панікувати, коли довкола звучать тривожні новини

Як впоратися зі стресом та різкими перепадами настрою

Почуття страху різко змінюється радістю, літня гроза викликає дрібне тремтіння в тілі, а від веселого епізоду улюбленого серіалу ви починаєте ридати? Військовий блогер та журналіст Тарас Білка пояснив, що це абсолютно нормальний стан. Справа в тому, що нашій психіці властиві коливання.

Ми ж не можемо весь час тримати психіку у стані перемоги і по вектору рухатися вверх. Так само не можемо постійно перебувати на плато, бо, на мій погляд, ніякої стабільності у світі в принципі не існує. У людей є два шляхи – розвиватися або деградувати. Деградувати нікого не влаштовує, тому ми маємо розвиватися. Те ж саме відбувається з психікою: ми не можемо постійно утримуватися в стані перемоги і звитяги. Тому хочеш чи ні, але ці психологічні гойдалки будуть. Можу порадити більше дотримуватися інформаційної дієти і взагалі утримуватися від соцмереж, тому що абсолютна паніка розводиться насамперед через них, – зазначив блогер.

Якщо ви відчуваєте, що вас все-таки "накриває", Тарас радить переключитися на речі, які приносять вам задоволення. Іноді це можуть бути дуже звичайні справи.

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Наприклад, банально зварити борщ або виполоти город. Іноді допомагає малювання або прослуховування музики. Інколи просто читання. Так, в умовах війни, коли ти перебуваєш у постійному стресі, виділити пів години на читання складно. Але це справді дуже перезавантажує мозок і взагалі допомагає прогнати депресію, – розповів військовий блогер в ефірі програми.

Більше відео програми "Зірковий шлях" дивіться за посиланням .

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" зараз виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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