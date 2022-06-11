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Воєнний блогер пояснив, що робити коли "накриває"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 червня, 15:00
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В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" телеканалу "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", воєнний блогер та журналіст Тарас Білка розповів, як не панікувати, коли довкола звучать тривожні новини
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Почуття страху різко змінюється радістю, літня гроза викликає дрібне тремтіння в тілі, а від веселого епізоду улюбленого серіалу ви починаєте ридати? Військовий блогер та журналіст Тарас Білка пояснив, що це абсолютно нормальний стан. Справа в тому, що нашій психіці властиві коливання.

Ми ж не можемо весь час тримати психіку у стані перемоги і по вектору рухатися вверх. Так само не можемо постійно перебувати на плато, бо, на мій погляд, ніякої стабільності у світі в принципі не існує. У людей є два шляхи – розвиватися або деградувати. Деградувати нікого не влаштовує, тому ми маємо розвиватися. Те ж саме відбувається з психікою: ми не можемо постійно утримуватися в стані перемоги і звитяги. Тому хочеш чи ні, але ці психологічні гойдалки будуть. Можу порадити більше дотримуватися інформаційної дієти і взагалі утримуватися від соцмереж, тому що абсолютна паніка розводиться насамперед через них, – зазначив блогер.

Якщо ви відчуваєте, що вас все-таки "накриває", Тарас радить переключитися на речі, які приносять вам задоволення. Іноді це можуть бути дуже звичайні справи.

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Наприклад, банально зварити борщ або виполоти город. Іноді допомагає малювання або прослуховування музики. Інколи просто читання. Так, в умовах війни, коли ти перебуваєш у постійному стресі, виділити пів години на читання складно. Але це справді дуже перезавантажує мозок і взагалі допомагає прогнати депресію, – розповів військовий блогер в ефірі програми.

Більше відео програми "Зірковий шлях" дивіться за посиланням .

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" зараз виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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