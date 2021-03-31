Відеодзвінки неефективні для вирішення робочих питань. Вчені розповіли, чим їх замінити
Дослідники рекомендують відключати функцію відео, щоб поліпшити спілкування
Пандемія сильно вплинула на робочі процеси, які в більшості своїй перейшли в онлайн. Відеоконференції в Zoom замінили особисті зустрічі і стали важливим інструментом у вирішенні багатьох завдань. Але нове дослідження показує, що відеодзвінки не такі ефективні, як аудіодзвінки. Це з'ясували вчені зі Школи бізнесу Теппера Карнегі-Меллона і Департаменту комунікацій Каліфорнійського університету, передає EurekAlert. Як вони прийшли до такого висновку – далі в матеріалі.
Невізуальні методи комунікації більш ефективні, ніж візуальні, кажуть дослідники. Вони вивчили колективний інтелект, зосередившись на двох формах синхронності: міміки – руху рис обличчя і просодичної – здатність вловлювати інтонацію, тон, наголос і ритм мови.
"Ми виявили, що відеоконференції насправді можуть знизити колективний інтелект, адже це призводить до більш нерівної участі в розмові і порушує синхронність голосу. Наше дослідження підкреслює важливість звукових сигналів, які, по всій видимості, порушуються через доступ до відео", – пояснила Аніта Вільямс Вуллі, співавтор статті та доцент кафедри організаційної поведінки і теорії бізнес-школи ім. Теппера Карнегі-Меллона.
Вчені досліджували 99 пар, які перебували на відстані один від одного. Їм необхідно було вирішити 6 завдань. Перші 49 пар повинні були вирішувати їх, використовуючи аудіозв'язок, а решта 50 пар – через аудіо та відео.
В результаті з'ясувалося, що доступ до відео відволікав співрозмовників, а це означає, що використання відеоконференцзв'язку може фактично обмежити просодичну синхронність і, отже, перешкоджати колективному інтелекту.
Отже, дослідники рекомендують організаціям, які працюють дистанційно і вирішують свої питання онлайн, відключати функцію відео, щоб поліпшити спілкування і соціальну взаємодію під час спільного вирішення проблем.
Що це таке Clubhouse і як він працює – дивіться відео:
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