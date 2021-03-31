Відеодзвінки неефективні для вирішення робочих питань. Вчені розповіли, чим їх замінити

Дослідники рекомендують відключати функцію відео, щоб поліпшити спілкування

Пандемія сильно вплинула на робочі процеси, які в більшості своїй перейшли в онлайн. Відеоконференції в Zoom замінили особисті зустрічі і стали важливим інструментом у вирішенні багатьох завдань. Але нове дослідження показує, що відеодзвінки не такі ефективні, як аудіодзвінки. Це з'ясували вчені зі Школи бізнесу Теппера Карнегі-Меллона і Департаменту комунікацій Каліфорнійського університету, передає EurekAlert. Як вони прийшли до такого висновку – далі в матеріалі.

Невізуальні методи комунікації більш ефективні, ніж візуальні, кажуть дослідники. Вони вивчили колективний інтелект, зосередившись на двох формах синхронності: міміки – руху рис обличчя і просодичної – здатність вловлювати інтонацію, тон, наголос і ритм мови.

Відео відволікає під час вирішення важливих питань Фото: Unsplash

"Ми виявили, що відеоконференції насправді можуть знизити колективний інтелект, адже це призводить до більш нерівної участі в розмові і порушує синхронність голосу. Наше дослідження підкреслює важливість звукових сигналів, які, по всій видимості, порушуються через доступ до відео", – пояснила Аніта Вільямс Вуллі, співавтор статті та доцент кафедри організаційної поведінки і теорії бізнес-школи ім. Теппера Карнегі-Меллона.

Вчені досліджували 99 пар, які перебували на відстані один від одного. Їм необхідно було вирішити 6 завдань. Перші 49 пар повинні були вирішувати їх, використовуючи аудіозв'язок, а решта 50 пар – через аудіо та відео.

В результаті з'ясувалося, що доступ до відео відволікав співрозмовників, а це означає, що використання відеоконференцзв'язку може фактично обмежити просодичну синхронність і, отже, перешкоджати колективному інтелекту.

Вчені з'ясували, що, коли люди спілкуються без використання відео, то вони можуть регулювати свою розмову більш плавно.

Отже, дослідники рекомендують організаціям, які працюють дистанційно і вирішують свої питання онлайн, відключати функцію відео, щоб поліпшити спілкування і соціальну взаємодію під час спільного вирішення проблем.

Що це таке Clubhouse і як він працює – дивіться відео:

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