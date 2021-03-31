Ведуча Ірина Фролова розповіла про особисту трагедію, після якої все ж змогла народити двох дітей

Ірина Фролова допомагає учасникам проекту "Місія: краса" впоратися з негативними емоціями

Завжди приємна, спокійна і впевнена в собі Ірина Фролова допомагає учасникам проекту "Місія: краса" впоратися з негативними емоціями, стати краще і продовжувати жити щасливо. У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" ведуча мейковер-шоу відверто розповіла про той випадок, який може стати важливим уроком для багатьох жінок.

У мейковер-шоу "Місія: краса" ведучим доводиться бути свідками чужих стосунків, часом навіть сварок. Ірина Фролова і Ільяс Сахтара часто беруть на себе відповідальність допомогти героям зрозуміти один одного за допомогою завдань програми та обговорення нагальних проблем.

Ведуча програми "Місія: краса" Ірина Фролова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Що потрібно людині, яка прийшла по допомогу? В першу чергу – розуміння, підтримка і опора", – пояснила ведуча Ірина Фролова в програмі "Зірковий шлях".

Для неї опорою стали сім'я і кохана людина, з яким вона може про все поговорити. Григорій Герман теж працює на телеканалі "Україна". Тому подружжя прекрасно розуміє, що таке телебачення, зйомки, несподівані історії, сюжети та відрядження. Але в житті цієї пари теж був досить нелегкий період.

"Я поділюся своєю історією, щоб жінки розуміли: це трапляється. У мене завмерла перша вагітність", – пояснила ведуча мейковер-шоу "Місія: краса".

Можливо, про те, що трапилося почують або прочитають інші люди і зможуть зрозуміти себе, свій стан і біль, тому що, за словами Ірини, для неї це був жах.

Ведуча мейковер-шоу "Місія: краса" Ірина Фролова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Коли у жінки завмерла саме перша вагітність, то з нею щось не так. Тоді досить великий ризик виникнення якихось ускладнень, – сказала Ірина Фролова. – Я просто на своєму прикладі хочу показати, що навіть якщо таке сталося, то після цього можна народити двох класних хлопців. Я це зробила! І ви зможете".

Сьогодні вона щаслива і з посмішкою вимовляє: "Я дізнавалася, все вийде!", але згадує той час з побоюванням, тому що в 2014 році їй здавалося, що світ тріщить по швах.

"Я почала дуже сильно знецінювати все те, чого я досягла в житті. Думаю, що це і був момент кризи середнього віку, – розповіла Ірина Фролова в інтерв'ю для телеканалу "Україна". – Я розуміла, що з цього всього треба якось вигрібати. Тому що коли мені говорили про те, що у мене прекрасна сім'я, то перша думка була: "Мені просто дуже пощастило". Коли мені говорили: "Слухай, ну ти ж телеведуча", я думала: "Ну да, я телеведуча. Мені просто пощастило. А сама я ніхто і звуть мене ніяк".

Тільки помирившись з собою і зі світом, вона стала мамою спочатку Дані, а через кілька років і Луки.

Ірина Фролова про втрати і випробуваннях – дивіться відео:

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