В Індії помер голова найбільшої сім'ї в світі. У нього залишилися 38 дружин і 89 дітей
Всі члени сім'ї живуть в чотириповерховому будинку. Тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису
Мав 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків. В Індії помер голова найбільшої сім'ї світу. Звідки у чоловіка скільки дружин і як жила така велика родина – далі в матеріалі. Читайте також про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.
В Індії помер Зиона Чана, який був лідером релігійної секти, котра сповідує полігамію. Саме тому у нього в 76 років була найбільша сім'я в світі, яка налічувала 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.
Його сім'я живе в штаті Мізорам на північному сході країни. Зиона Чана і його велика сім'я займали чотириповерховий будинок зі ста кімнат.
Цікаво, що будинок є туристичною визначною пам'яткою, до якої приїжджають гості з усієї Індії і з-за кордону.
76-річний Чана володів меблевою фабрикою і свинофермою. А всі його дружини і діти займалися городництвом. Уявіть, що тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису.
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