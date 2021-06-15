Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

В Індії помер голова найбільшої сім'ї в світі. У нього залишилися 38 дружин і 89 дітей

Сьогодні, 13:58

Всі члени сім'ї живуть в чотириповерховому будинку. Тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису

В Індії помер голова найбільшої родини світу
В Індії помер голова найбільшої родини світу
Фото: скриншот

Мав 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків. В Індії помер голова найбільшої сім'ї світу. Звідки у чоловіка скільки дружин і як жила така велика родина – далі в матеріалі. Читайте також про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

В Індії помер Зиона Чана, який був лідером релігійної секти, котра сповідує полігамію. Саме тому у нього в 76 років була найбільша сім'я в світі, яка налічувала 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

Його сім'я живе в штаті Мізорам на північному сході країни. Зиона Чана і його велика сім'я займали чотириповерховий будинок зі ста кімнат.

Найбільша сім'я в світі живе в чотириповерховому будинку
Найбільша сім'я в світі живе в чотириповерховому будинку
Фото: скриншот

Цікаво, що будинок є туристичною визначною пам'яткою, до якої приїжджають гості з усієї Індії і з-за кордону.

76-річний Чана володів меблевою фабрикою і свинофермою. А всі його дружини і діти займалися городництвом. Уявіть, що тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису.

Тим часом ми з'ясували, 50 полeзних звичок, щоб відчувати себе добре.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День сім'ї в зворушливих фото українських телеведучих Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом Три покоління Лопес: Джей Ло з 13-річною донькою та 75-річною мамою знялася для свого бренду
сім'я полігамія
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото

Популярні статті

Сьогодні, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Новини партнерів

"Ми всі в шоці": син Чапкіса назвав справжню причину його смерті
"Ми всі в шоці": син Чапкіса назвав справжню причину його смерті
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь
Иглесиас показал их с Анной Курниковой подросшую дочь
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти