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В 1 клас – із задоволенням у дистанційній школі "Оптіма"

Сьогодні, 08:00

Анімація, графіка, моушн-дизайн на уроках, онлайн-клас, бонус для майбутніх першокласників – що ще є в "Оптимі"

Вибір школи – важливе та відповідальне для кожної родини рішення. Чи допоможе школа дитині "навчитися вчитися", розвинути її здібності, закласти фундамент, який стане опорою протягом усього життя? Чи відчуватиме дитина комфорт і підтримку вчителів? Ці та багато інших питань хвилюють батьків майбутніх школярів.

Перший клас в "Оптімі" – подобається і дітям, і батькам

У центрі дистанційної освіти "Оптіма" вже протягом року першокласники навчаються за новітніми програмами у формі мультиплікації. Такі освітні матеріали є оригінальним ноу-хау та не мають аналогів в Україні. У них використані найсучасніші діджитал-інструменти: анімація, графіка, моушн-дизайн. Діти набагато краще засвоюють інформацію за авторськими освітніми матеріалами творчої студії. Сучасним першачкам можна тільки позаздрити. Ніколи ще освіта не була такою захопливою. Доказом цього стали схвальні відгуки батьків та учнів-першокласників.

Набір у 1 клас на 2021/2022 навчальний рік уже розпочато! Весь набутий раніше позитивний досвід врахований у розроблених уроках, програми з року в рік удосконалюються.

Скільки коштує навчання

Для майбутніх першачків є приємний бонус: якщо для інших класів ціна становить 3000 грн/міс., то навчання в першому класі – 2500 грн/міс.

В оплату входить:

  • оформлення всіх необхідних документів;
  • цілодобовий доступ до навчальних матеріалів;
  • розмовний клуб англійською;
  • інтерактивні анімовані уроки;
  • 3D-моделі та навчальні ігри;
  • понад 16 000 завдань для початкової школи за програмою "Smart Kids" ("Розумники");
  • різні форми контролю успішності учня. Діти пишуть, готують усні відповіді, складають тести, а вчителі перевіряють, надають розгорнуті коментарі, оцінюють рівень знань. Раз на день є консультація в скайпі, коли учні питають, а вчителі відповідають наживо.

Онлайн-клас

Якщо необхідні живі уроки з учителями в режимі реального часу, в початковій школі "Оптіма" можна скористатися послугою Онлайн-клас. Вона передбачена у двох варіантах.

  • "Стандарт" передбачає 5 уроків на тиждень. Заняття проводяться у мінігрупах, де вивчаються математика, письмо, читання та англійська мова. У цей час дитина перебуває під опікою вчителя й не потребує батьківського контролю.
  • "Преміум" становить 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня. Мінігрупи до 7 дітей. Вивчаються математика, письмо, читання та англійська мова. Малеча перебуває під контролем профільного спеціаліста та спілкується з однолітками. Окрім навчання, послуги містять тренінги та майстер-класи.

В школі "Оптіма" діти люблять вчитися з першого класу!

Спробувати навчатися в дистанційній школі "Оптіма" можна безпосередньо зараз, замовивши безкоштовний демодоступ.

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