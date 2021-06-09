Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 9 червня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня аналітичне мислення і енергія. При цьому мінуси дня несуть фальш, спотворення інформації і наклеп. В основі дня цілеспрямованість і стійкість.
Краса і здоров'я: корисними будуть дихальні вправи, піші прогулянки і йога. Добре провести очищаючі процедури.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, не починати нічого нового і серйозного. Зустрічі і переговори краще провести до обіду.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня!
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