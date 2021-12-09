Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 9 грудня.

Цифра дня – 17

Колір дня – зелений

Число удачі – 8

У головних плюсах дня – сила думки та бажання. При цьому мінуси дня несуть зайву самовпевненість та провокації. В основі дня – несподівані ідеї. У питаннях краси та фітнесу – дієти та голодування.

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Щодо здоров'я – печінка та зір. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, покупки техніки, смартфонів та нерухомості.

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