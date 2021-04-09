Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 9 квітня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий, лляний і перловий
- Число удачі – 9
В основі дня стійкість і увага до деталей. У головних плюсах дня мудрість, знання. При цьому мінуси дня несуть жорсткість до помилок інших і зауваження.
Краса і здоров'я: ефективні всі антицелюлітні процедури, а також догляд за порожниною рота. Уразливі нирки і сечостатева система.
Завершуючи прогноз темою бізнесу, хороший день для благодійності та інвестиції в навчання.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
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