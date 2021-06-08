Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 червня.
- Цифра дня – 19
- Колір дня – червоний
- Число удачі – 1
У головних плюсах дня сила волі, характер і амбітність. При цьому мінуси дня несуть гіперперфекціонізм і гординю. В основі дня прагнення до гармонії і балансу.
Краса і здоров'я: уникайте перевтоми. А якщо відчуваєте втому, зріжте кінчики волосся. Уразливі кінцівки і суглоби.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, важливо не приймати різких рішень.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
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