Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 липня.

Цифра дня – 20

– 20 Колір дня – помаранчевий, шоколадний

– помаранчевий, шоколадний Число удачі – 2

У головних плюсах дня чарівність і енергія розвитку. При цьому мінуси дня несуть деструктивні дії, конфлікти і афери. В основі дня спокій і творення.

У питаннях краси і фітнесу добре пройдуть процедури татуажу, епіляції і детокс очищення. У випадку охорони здоров'я печінку і шлунково-кишкового тракту. В їжу варто додати бобові, оливкову олію та овочі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, остерігайтеся шахрайства і спонтанних витрат.

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