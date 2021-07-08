Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 липня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий, шоколадний
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня чарівність і енергія розвитку. При цьому мінуси дня несуть деструктивні дії, конфлікти і афери. В основі дня спокій і творення.
У питаннях краси і фітнесу добре пройдуть процедури татуажу, епіляції і детокс очищення. У випадку охорони здоров'я печінку і шлунково-кишкового тракту. В їжу варто додати бобові, оливкову олію та овочі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, остерігайтеся шахрайства і спонтанних витрат.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.