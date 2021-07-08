Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Спецтема

Канни-2021

Топ-новина

WOW Єфросиніна

Топ-новина

Гаррі ображений

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Топ-новина

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 липня, 07:10
Копіювати лінк
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 8 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 8 липня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – помаранчевий, шоколадний
  • Число удачі – 2

У головних плюсах дня чарівність і енергія розвитку. При цьому мінуси дня несуть деструктивні дії, конфлікти і афери. В основі дня спокій і творення.

У питаннях краси і фітнесу добре пройдуть процедури татуажу, епіляції і детокс очищення. У випадку охорони здоров'я печінку і шлунково-кишкового тракту. В їжу варто додати бобові, оливкову олію та овочі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, остерігайтеся шахрайства і спонтанних витрат.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Хронометраж
6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Червона доріжка: найстильніші гості
Цитата дня

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

Камілла Томіні королівський експерт
Дізнатися більше про королівську сім'ю
Белла Хадід на червоному хіднику Канн-2021
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Унікальне місце для фотосесії в лаванді
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити скраб для тіла
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти