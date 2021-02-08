Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 8 лютого.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
В основі дня організованість і структурний підхід до всього. Серед головних плюсів дня працьовитість і сила волі. При цьому мінуси дня несуть поразки і втрачені можливості.
Вирішуючи робочі питання, добре буде поглянути на речі під різним кутом.
Краса і здоров'я: ефективними будуть процедури зі зниження зайвої ваги і очищення організму від шлаків. Уразливі судини – стежте за тиском.
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