Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 8 квітня.

Цифра дня – 17

– 17 Колір дня – зелений, фісташковий і смарагдовий

– зелений, фісташковий і смарагдовий Число удачі – 8

В основі дня раціональні рішення. У головних плюсах дня увага і сила думки. При цьому мінуси дня несуть спокуси, помилкові надії.

Краса і здоров'я: влаштуйте розвантажувальний день або правильне харчування. Також вітається масаж. Уразливі кишечник, печінка і очі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, виконайте всі обіцянки, дані в цей день.

Читайте також:

У квітні не тільки 1 число веселе – є багато інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловіть на свою адресу подяку, поцілунки і обійми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися