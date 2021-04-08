Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 8 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 8 квітня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений, фісташковий і смарагдовий
- Число удачі – 8
В основі дня раціональні рішення. У головних плюсах дня увага і сила думки. При цьому мінуси дня несуть спокуси, помилкові надії.
Краса і здоров'я: влаштуйте розвантажувальний день або правильне харчування. Також вітається масаж. Уразливі кишечник, печінка і очі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, виконайте всі обіцянки, дані в цей день.
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У квітні не тільки 1 число веселе – є багато інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловіть на свою адресу подяку, поцілунки і обійми.
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