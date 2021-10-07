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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
7 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовой
Айсулу Ахімова
Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 7 жовтня.

  • Цифра дня – 13,
  • Колір дня – зелений,
  • Число удачі – 4.

У головних плюси дня – дипломатія та інтуїція, при цьому мінуси дня несуть авантюри і хитрість. В основі дня – планування майбутніх цілей.

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У питаннях краси і фітнесу догляд за волоссям і зміцнення нігтів, манікюр та педикюр. Стосовно здоров'я уразливі печінку і зір. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, переговори і зустрічі до 16:00.

А вчора, в середу, о 14:06 за київським часом, відбувся молодик. В астрономії це явища не вважають чимось примітним: просто одна з фаз Місяця, коли це небесне тіло стає повернутим до Землі своєю неосвітленою стороною, і тому – невидимим. Часто люди не усвідомлюють справжнього джерела поганого емоційного самопочуття і починають все списувати на планети, магнітні бурі або природу. Тому дізнайтеся, як залишатися в рівновазі, не захворіти, не сумувати і не хандрити в ці дні.

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Також раніше ми писали, що у жодному разі не варто робити в період молодика.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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