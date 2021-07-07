Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 7 липня.
- Цифра дня – 19
- Колір дня – червоний, полуничний і малиновий
- Число удачі – 1
У головних плюсах дня – сміливість, цілеспрямованість і успіх. При цьому мінуси дня несуть гординю, безпечність і категоричність. В основі дня – усвідомлення мети і і прагнення до внутрішнього розвитку та росту.
У питаннях краси і фітнесу – йога, дихальні вправи і медитації. У випадку охорони здоров'я позбавлення від шкідливих звичок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу, всі інвестиції в освіту окупляться сповна. Також у цей день вітаються акції добра і благодійність.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.