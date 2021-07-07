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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 липня, 07:30
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 7 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 7 липня / Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 7 липня.

  • Цифра дня – 19
  • Колір дня – червоний, полуничний і малиновий
  • Число удачі – 1

У головних плюсах дня – сміливість, цілеспрямованість і успіх. При цьому мінуси дня несуть гординю, безпечність і категоричність. В основі дня – усвідомлення мети і і прагнення до внутрішнього розвитку та росту.

У питаннях краси і фітнесу – йога, дихальні вправи і медитації. У випадку охорони здоров'я позбавлення від шкідливих звичок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу, всі інвестиції в освіту окупляться сповна. Також у цей день вітаються акції добра і благодійність.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Перші гості червоної доріжки
Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

MELOVIN співак, композитор
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