Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 липня.

Цифра дня – 18

– 18 Колір дня – білий, молочний

– білий, молочний Число удачі – 9

У головних плюсах дня старанність, розум і воля. При цьому мінуси дня несуть спокуси, поспішні зауваження і висновки. В основі дня чуйність і увагу до ближніх.

У питаннях краси і фітнесу вітаються фізична активність, а також процедури епіляції. У випадку охорони здоров'я хороший день для лікування зубів і зміцнення ясен. В їжу варто додати горіхи, зелень і кисломолочні продукти.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, утримайтеся від ризикованих дій, а ось робота на самоті принесе більше результатів.

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