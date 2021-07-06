Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 липня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий, молочний
- Число удачі – 9
У головних плюсах дня старанність, розум і воля. При цьому мінуси дня несуть спокуси, поспішні зауваження і висновки. В основі дня чуйність і увагу до ближніх.
У питаннях краси і фітнесу вітаються фізична активність, а також процедури епіляції. У випадку охорони здоров'я хороший день для лікування зубів і зміцнення ясен. В їжу варто додати горіхи, зелень і кисломолочні продукти.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, утримайтеся від ризикованих дій, а ось робота на самоті принесе більше результатів.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.