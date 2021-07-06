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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 липня, 07:19
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 липня.

  • Цифра дня – 18
  • Колір дня – білий, молочний
  • Число удачі – 9

У головних плюсах дня старанність, розум і воля. При цьому мінуси дня несуть спокуси, поспішні зауваження і висновки. В основі дня чуйність і увагу до ближніх.

У питаннях краси і фітнесу вітаються фізична активність, а також процедури епіляції. У випадку охорони здоров'я хороший день для лікування зубів і зміцнення ясен. В їжу варто додати горіхи, зелень і кисломолочні продукти.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, утримайтеся від ризикованих дій, а ось робота на самоті принесе більше результатів.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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