Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 квітня.
- Цифра дня – 15.
- Колір дня – синій, сапфіровий, джинсовий.
- Число удачі – 6.
В основі дня – активність у вирішенні питань. У головних плюсах дня – працьовитість і старанність. Мінуси дня несуть грубість, цинізм і прояви сили.
Краса і здоров'я: сприятливі спортивні тренування, ходьба і піші прогулянки. Уразливі кінцівки, стережіться ударів і травм.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестування, зазначимо: це хороший день для різних ідей, укладання контрактів.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловіть на свою адресу подяки, поцілунки і обійми.
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