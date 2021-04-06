Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 квітня.

Цифра дня – 15.

– 15. Колір дня – синій, сапфіровий, джинсовий.

– синій, сапфіровий, джинсовий. Число удачі – 6.

В основі дня – активність у вирішенні питань. У головних плюсах дня – працьовитість і старанність. Мінуси дня несуть грубість, цинізм і прояви сили.

Краса і здоров'я : сприятливі спортивні тренування, ходьба і піші прогулянки. Уразливі кінцівки, стережіться ударів і травм.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестування, зазначимо: це хороший день для різних ідей, укладання контрактів.

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