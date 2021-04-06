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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 квітня

Сьогодні, 07:06

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 квітня.

  • Цифра дня – 15.
  • Колір дня – синій, сапфіровий, джинсовий.
  • Число удачі – 6.

В основі дня – активність у вирішенні питань. У головних плюсах дня – працьовитість і старанність. Мінуси дня несуть грубість, цинізм і прояви сили.

Краса і здоров'я: сприятливі спортивні тренування, ходьба і піші прогулянки. Уразливі кінцівки, стережіться ударів і травм.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестування, зазначимо: це хороший день для різних ідей, укладання контрактів.

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Джерело: Сьогодні
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