Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 травня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій, індиго і ультрамарин
- Число удачі – 6
В основі дня аналіз отриманої інформації. У головних плюсах дня раціональні ідеї та працьовитість. При цьому мінуси дня несуть фанатизм в ідеях і авантюри.
Краса і здоров'я: корисні дихальні вправи і прогулянки пішки, а також процедури депіляції і видалення родимок та пігментних плям. У випадку охорони здоров'я серце і судини, а також бронхи. В їжу корисно додати помідори, гарбуз і мигдаль.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, зустрічі провести найефективніше до 15:00.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше