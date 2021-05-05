Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 травня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій, індиго і ультрамарин

– синій, індиго і ультрамарин Число удачі – 6

В основі дня аналіз отриманої інформації. У головних плюсах дня раціональні ідеї та працьовитість. При цьому мінуси дня несуть фанатизм в ідеях і авантюри.

Краса і здоров'я: корисні дихальні вправи і прогулянки пішки, а також процедури депіляції і видалення родимок та пігментних плям. У випадку охорони здоров'я серце і судини, а також бронхи. В їжу корисно додати помідори, гарбуз і мигдаль.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, зустрічі провести найефективніше до 15:00.

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