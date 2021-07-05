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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 липня, 07:16
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 5 липня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений, бірюзовий
  • Число удачі – 8

В нумерології – день шоумена. У головних плюсах дня – натхнення, доброта і сила слова. При цьому мінуси дня несуть апатію і заздрість. Уникайте жалості до себе.

В основі дня – самостійність і творення в думках і бажаннях. У питаннях краси і фітнесу будуть дуже корисні процедури по тілу, зволоження, а також плавання і сольові ванни. Щодо здоров'я – бережіть шлунок. Для цього в їжу варто додати банани, вівсянку і шпинат.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, почекайте з поспішними діями, і великі витрати краще відкласти.

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А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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