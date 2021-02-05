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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 лютого

Сьогодні, 07:15

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 лютого.

  • Цифра дня – 12
  • Колір дня – жовтий
  • Число удачі – 3

В основі дня креатив і творча енергія. Серед головних плюсів дня інтуїція і віщі сни. При цьому мінуси дня несуть образи і непорозуміння.

Вирішуючи робочі справи, відкладіть рішення важливих питання на інший день.

Краса і здоров'я: присвятіть час прогулянкам на свіжому повітрі і танцям. Це розслабить м'язи від напруги і зарядить тонусом. Уразливі органи слуху і зору.

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Джерело: Сьогодні
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