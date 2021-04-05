Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 5 квітня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний, волошковий і синій.

– блакитний, волошковий і синій. Число удачі – 5

В основі дня мудре ставлення до подій і милосердя. У головних плюсах дня м'якість і терпіння. При цьому мінуси дня несуть заздрість і ревнощі.

Краса і здоров'я: корисно очищення і зволоження, лазні. У випадку охорони здоров'я вразливий шлунок, лімфатична система і очі.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, здійснювати покупки потрібно в міру необхідності, великі витрати відкласти.

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