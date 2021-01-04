Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 4 січня.

Цифра дня – 10

– 10 Колір дня – червоний і кораловий.

– червоний і кораловий. Число удачі – 1

Сьогодні добре буде переглянути свій спосіб життя. В основних плюсах дня характер, цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть тугу і апатію.

Відносно бізнесу і інвестиції, то тут вітаються невеликі покупки для дому та сім'ї.

Краса і здоров'я: зверніть увагу на раціон харчування, і почніть цей рік з корисних звичок і продуктів. Пийте трав'яні чаї. Вразлива підшлункова, сечостатева система. Також стежте за водним балансом, уникаючи набряків.

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