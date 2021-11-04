Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
Результати пошуку

Спорт програми

Тренди TikTok

Напої осені

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 листопада

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Прогноз нумеролога на 4 листопада 2021 року
Прогноз нумеролога на 4 листопада 2021 року

Дізнайтесь щасливу цифру дня на сьогодні, 4 листопада.

  • Цифра дня – 11
  • Колір дня – апельсиновий, каштановий та шоколад.
  • Число успіху – 2

У головних плюсах дня – енергія, активність та комунікація. При цьому мінуси дня несуть провокації, афери та обман. В основі дня – уникати будь-якої руйнації. У питаннях краси та фітнесу медитація – релаксація та масаж.

Реклама

Щодо здоров'я день травмонебезпечний. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, відкладіть всі ризиковані операції та необдумані витрати.

Читайте інші матеріали на тему:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти