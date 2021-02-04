Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 лютого

Сьогодні, 07:24

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 4 лютого.

  • Цифра дня – 11
  • Колір дня – помаранчевий
  • Число удачі – 2

В основі дня важливо уникати суєти і не витрачати енергію даремно. Серед головних плюсів дня – чарівність, енергія і завзятість. При цьому мінуси дня несуть провокації, шахрайство і злобу.

Всі зустрічі і переговори про роботу проведіть у першій половині дня.

Краса і здоров'я: можна зістригти кінчики волосся тим, хто відчуває тривогу і печаль. Буде вразлива печінка. Скоротіть споживання солі, смаженого і мучного.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Перехід до нової ери і глобальні зміни у всьому світі: нумеролог дала прогноз на 2021 рік Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье

Популярні статті

Вчора, 18:00Смачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

Вчора, 17:35Зірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Вчора, 09:59Зірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

Вчора, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоСмачно

Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта

2 лютогоЗірково

Ще один рік без Кузьми Скрябіна: кращі кавери на пісні українського музиканта

2 лютогоEvents

Іменини Інни: привітання з днем ангела

2 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 2 лютого: Тельцям буде складно знайти спільну мову, а Близнюкам потрібно відключити соцмережі

2 лютогоФаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

1 лютогоЗірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

1 лютогоЗірково

Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

1 лютогоМодно

Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

1 лютогоЗірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

1 лютогоСмачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

1 лютогоЗірково

Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина

Новини партнерів

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти