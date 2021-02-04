Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 лютого

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 4 лютого.

Цифра дня – 11

– 11 Колір дня – помаранчевий

– помаранчевий Число удачі – 2

В основі дня важливо уникати суєти і не витрачати енергію даремно. Серед головних плюсів дня – чарівність, енергія і завзятість. При цьому мінуси дня несуть провокації, шахрайство і злобу.

Всі зустрічі і переговори про роботу проведіть у першій половині дня.

Краса і здоров'я: можна зістригти кінчики волосся тим, хто відчуває тривогу і печаль. Буде вразлива печінка. Скоротіть споживання солі, смаженого і мучного.

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