Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 серпня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 4 серпня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – бірюза
- Число удачі – 8
У головних плюси дня великодушність і милосердя. При цьому мінуси дня несуть жадібність і оману. В основі дня лежить натхнення і творчість.
У питаннях краси і фітнесу стрижки показані тим, хто хоче зняти втому. А ось у стосовно здоров'я будуть корисні вправи для спини та грудної клітини.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, курси, навчання і підвищення кваліфікації пройде благополучно.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.