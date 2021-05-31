Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 31 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на 31 травня.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний, димчастий і відтінок аквамарина
- Число удачі – 5
У головних плюсах дня мудрість і знання. При цьому мінуси дня несуть сумніви, брехню і страхи. В основі дня корективи в життя.
Краса і здоров'я: добре зістригти кінчики волосся, а також корисний тонізуючий масаж. Вітаються очисні процедури.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, добре проводити ремонтні роботи та будівництво.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре, не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.
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