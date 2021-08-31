Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 31 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 31 серпня / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 31 серпня.

цифра дня – 17

– 17 колір дня – бірюза

– бірюза число удачі – 8

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У головних плюси дня здійснення бажань і сила слова. При цьому мінуси дня несуть крадіжки, азарт і ризики. В основі дня справедливість і спокій.

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У питаннях краси і фітнесу піші прогулянки і релаксація будуть доречними. Стосовно здоров'я уразливі кінцівки. Знизьте навантаження на тіло.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, важливо уникати конфліктів, а спірні моменти – відкласти.

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