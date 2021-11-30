Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 листопада

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 30 листопада.

Цифра дня – 10

Колір дня – червоний

Число успіху – 1

У головних плюсах дня – інтуїція, амбітність та харизма. При цьому мінуси дня несуть категоричність та гординю. В основі дня – чуйність і старанність. У питаннях краси та фітнесу добре пройде відбілювання зубів та зняття зубного каменю.

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Щодо здоров'я бережіть м'язи та суглоби. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, імпульсивні покупки та інвестиції відкласти.

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