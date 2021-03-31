Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 31 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовоъ
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 31 березня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – золотистий і жовтий
- Число удачі – 3
В основі дня – вміння бачити і чути інформацію. У головних плюсах дня – інтуїція, сни і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть сумніви і страхи.
Краса і здоров'я: корисними будуть дихальні практики і піші прогулянки. Бережіть нервову систему і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, проявіть розсудливість і стриманість у прийнятті важливих рішень.
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