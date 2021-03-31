Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 31 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовоъ

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 31 березня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – золотистий і жовтий

– золотистий і жовтий Число удачі – 3

В основі дня – вміння бачити і чути інформацію. У головних плюсах дня – інтуїція, сни і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть сумніви і страхи.

Краса і здоров'я: корисними будуть дихальні практики і піші прогулянки. Бережіть нервову систему і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, проявіть розсудливість і стриманість у прийнятті важливих рішень.

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