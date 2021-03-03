Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 3 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня на 3 березня.
- Цифра дня – 11
- Колір дня – шоколадний і помаранчевий
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня – самокритичність і сила волі. При цьому мінуси дня несуть авантюри, спотворення інформації.
В основі дня важливо покладати на себе ті зобов'язання, які будете в змозі осилити.
Здоров'я та краса : корисно усамітнення, медитації та йога. Бережіть легені, бронхи і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, сприятливо пройдуть укладання контрактів, союзів, проведення зустрічей та спілкування з друзями.
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