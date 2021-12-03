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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 3 грудня

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 22:02
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 3 грудня.

  • Цифра дня – 10
  • Колір дня – червоний
  • Число удачі – 1

У головних плюсах дня – великодушність та цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть гординю та перепади емоцій. В основі дня – завершення раніше розпочатих справ. У питаннях краси та фітнесу – антицелюлітні програми зі зниження ваги.

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Щодо здоров'я – печінка та зір. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, відкладіть усі починання та доленосні рішення.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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