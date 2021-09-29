Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 вересня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 вересня.

Цифра дня – 25

Колір дня – фіолетовий

Число удачі – 7

У головних плюсах дня – довіра і милосердя, знаки долі і сни. При цьому мінуси дня несуть порожні підозри, страхи. В основі дня – спокій і любов. У питаннях краси і фітнесу – епіляція, процедури з видалення татуажу і папілом.

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Стосовно здоров'я уразливі бронхи, голова і горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, вирішуйте питання у міру їх настання, не забігаючи вперед.

Якщо кілька перших днів тижня багато знаків зодіаку відчували себе занадто вразливими, то з середини тижня ситуація зміниться. Почуття незахищеності і бажання сховатися від зовнішнього світу під капюшон підуть.

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Незабаром настрій помітно покращиться, страхи пройдуть і з'явиться бажання діяти і наганяти втрачене. Що ще чекає на вас на цьому тижні, дізнайтеся в гороскопі на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків зодіаку. Також не забувайте дбати про своє здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити при ГРВІ і застуді.