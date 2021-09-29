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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 вересня.

  • Цифра дня – 25
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7

У головних плюсах дня – довіра і милосердя, знаки долі і сни. При цьому мінуси дня несуть порожні підозри, страхи. В основі дня – спокій і любов. У питаннях краси і фітнесу – епіляція, процедури з видалення татуажу і папілом.

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Стосовно здоров'я уразливі бронхи, голова і горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, вирішуйте питання у міру їх настання, не забігаючи вперед.

Якщо кілька перших днів тижня багато знаків зодіаку відчували себе занадто вразливими, то з середини тижня ситуація зміниться. Почуття незахищеності і бажання сховатися від зовнішнього світу під капюшон підуть.

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Незабаром настрій помітно покращиться, страхи пройдуть і з'явиться бажання діяти і наганяти втрачене. Що ще чекає на вас на цьому тижні, дізнайтеся в гороскопі на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків зодіаку. Також не забувайте дбати про своє здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити при ГРВІ і застуді.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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