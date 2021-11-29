Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 листопада

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

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Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 29 листопада.

Цифра дня – 18

Колір дня – білий

Число успіху – 9

У головних плюсах дня – внутрішній розвиток та кар'єрне зростання. При цьому мінуси дня несуть запальність та нетерпимість до близьких. В основі дня – проникливість та гостре мислення. У питаннях краси та фітнесу – лазні та прийняття трав'яної ванни вдома.

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Щодо здоров'я – нирки та сечостатева система. Завершуючи прогноз теми бізнесу та інвестиції, покупки для кухні.

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