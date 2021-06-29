Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 червня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 червня.
- Цифра дня – 22
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня гнучкість і мудрість. Водночас мінуси дня несуть помилки, порожнечу і гординю. В основі дня бути вірним своїм обіцянкам і принципам.
Краса і здоров'я: вдалими будуть програми зі зниження ваги, антицелюлітний масаж. Бережіть кінцівки від ударів.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, уникайте сумнівних авантюр, є ризик втрат.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
До того ж ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!