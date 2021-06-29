Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 червня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 29 червня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 червня.

Цифра дня – 22

– 22 Колір дня – зелений

– зелений Число удачі – 4

У головних плюсах дня гнучкість і мудрість. Водночас мінуси дня несуть помилки, порожнечу і гординю. В основі дня бути вірним своїм обіцянкам і принципам.

Краса і здоров'я: вдалими будуть програми зі зниження ваги, антицелюлітний масаж. Бережіть кінцівки від ударів.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, уникайте сумнівних авантюр, є ризик втрат.

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