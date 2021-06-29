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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 червня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 червня, 07:51
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 29 червня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 29 червня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 29 червня.

  • Цифра дня – 22
  • Колір дня – зелений
  • Число удачі – 4

У головних плюсах дня гнучкість і мудрість. Водночас мінуси дня несуть помилки, порожнечу і гординю. В основі дня бути вірним своїм обіцянкам і принципам.

Краса і здоров'я: вдалими будуть програми зі зниження ваги, антицелюлітний масаж. Бережіть кінцівки від ударів.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, уникайте сумнівних авантюр, є ризик втрат.

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До того ж ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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