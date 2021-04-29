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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 квітня

Сьогодні, 07:09

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 квітня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – помаранчевий, гарбузовий і цегельний
  • Число удачі – 2

В основі дня уникайте чужого впливу і маніпуляцій. У головних плюсах дня активність, чарівність і сила. При цьому мінуси дня несуть руйнівні дії і обман.

Краса і здоров'я: ефективні антицелюлітні процедури і виведення шлаків. Корисна профілактика організму від ожиріння, бережіть печінку.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, відкладіть серйозні рішення і великі витрати на інший період.

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Джерело: Сьогодні
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