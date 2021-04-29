Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 квітня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий, гарбузовий і цегельний
- Число удачі – 2
В основі дня уникайте чужого впливу і маніпуляцій. У головних плюсах дня активність, чарівність і сила. При цьому мінуси дня несуть руйнівні дії і обман.
Краса і здоров'я: ефективні антицелюлітні процедури і виведення шлаків. Корисна профілактика організму від ожиріння, бережіть печінку.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, відкладіть серйозні рішення і великі витрати на інший період.
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У квітні не тільки 1-е число веселе – є багато і інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловите подяки, поцілунки і обійми.
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