Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 квітня.

Цифра дня – 20

– 20 Колір дня – помаранчевий, гарбузовий і цегельний

– помаранчевий, гарбузовий і цегельний Число удачі – 2

В основі дня уникайте чужого впливу і маніпуляцій. У головних плюсах дня активність, чарівність і сила. При цьому мінуси дня несуть руйнівні дії і обман.

Краса і здоров'я: ефективні антицелюлітні процедури і виведення шлаків. Корисна профілактика організму від ожиріння, бережіть печінку.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, відкладіть серйозні рішення і великі витрати на інший період.

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