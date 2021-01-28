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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 січня

Сьогодні, 07:32

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 28 січня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий і ліловий.
  • Число удачі – 7

В основі дня лежить радість до життя і внутрішній спокій. Серед основних плюсів дня згуртованість і зміцнення родових зв'язків. При цьому мінуси дня несуть полігамність і безтурботні дії.

Буде вдалою колективна робота, презентації та розгляд проектів.

Краса і здоров'я: корисні будуть заняття танцями і творчістю. Зверніть також увагу на голову і шлунково-кишковмй тракт.

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Джерело: Сьогодні
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