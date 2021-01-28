Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 28 січня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий і ліловий.
- Число удачі – 7
В основі дня лежить радість до життя і внутрішній спокій. Серед основних плюсів дня згуртованість і зміцнення родових зв'язків. При цьому мінуси дня несуть полігамність і безтурботні дії.
Буде вдалою колективна робота, презентації та розгляд проектів.
Краса і здоров'я: корисні будуть заняття танцями і творчістю. Зверніть також увагу на голову і шлунково-кишковмй тракт.
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