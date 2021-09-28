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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовой
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 28 вересня.

  • Цифра дня – 24
  • Колір дня – синій
  • Число удачі – 6

У головних плюси дня – працьовитість і терпіння. При цьому мінуси дня несуть обман, конфлікти, плітки. В основі дня добре присвятити час генерального прибирання і очищення простору від мотлоху.

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У питаннях краси і фітнесу догляд за порожниною рота і зубами. Стосовно здоров'я шлунок вразливий. Не навантажуйте себе важкою їжею. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, присвятивши час благодійності та меценатства.

А якщо ви втомилися, то підняти настрій після важкого дня вам допоможуть поради від українських зірок. У знаменитостей, які часто працюють без вихідних, а до того ж займаються домашніми справами, є кілька порад, які допоможуть привести життя в норму і подолати втому.

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Також не забувайте дбати про своє здоров'я і здоров'я сім'ї, зміцнювати імунітет у холодний осінній час: в цьому вам допоможуть поради доктора Комаровського.

Нагадаємо, що раніше ми писали також, що робити при ГРВІ і застуді.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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