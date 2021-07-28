Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 28 липня / Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 28 липня.

Цифра дня – 22

– 22 Колір дня – зелений, м'ятний і хакі

– зелений, м'ятний і хакі Число удачі – 4

У головних плюсах дня – стійкість і цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть заздрість і підступність. В основі дня – гнучкість і терпіння.

У питаннях краси і фітнесу корисною буде чистка обличчя. Щодо здоров'я – позбавлення від шкідливих звичок, очищення кишечника. Для цього особливу користь принесе капуста і гарбуз.

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Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, акуратно підписуйте документи, звертаючи особливу увагу на незначні деталі і дрібниці.

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