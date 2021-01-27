Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 27 січня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій

– синій Число удачі – 6

В основі дня лежить баланс зовнішнього і внутрішнього. Серед основних плюсів дня – спілкування і креатив. При цьому мінуси дня несуть помилкові обіцянки і пасивність. Відносно бізнесу та інвестицій вдалими будуть укладання контрактів і угод у першій половині дня.

Краса і здоров'я: корисні дихальні вправи і медитації. Зверніть увагу на легені, бронхи і горло.

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