Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 27 липня / Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 27 липня.

Цифра дня – 21

– 21 Колір дня – жовтий, лимонний і золотий

– жовтий, лимонний і золотий Число удачі – 3

Серед головних плюсів дня доброта, мудрість і великодушність. Водночас мінуси дня несуть агресію, спонтанність і нервозність. В основі дня позитивне сприйняття світу.

У питаннях краси і фітнесу корисним буде антицелюлітний масаж і спортивна активність. У випадку охорони здоров'я виключіть травмонебезпечні види спорту.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, позики і позикові операції краще відкласти.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік та чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас справді незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.