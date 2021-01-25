Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 25 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 25 січня.

Цифра дня – 13.

– 13. Колір дня – зелений і бірюзовий.

– зелений і бірюзовий. Число удачі – 4.

В основі дня – раціоналізм і уважність. Серед головних плюсів дня – гнучкість і терпіння. Мінуси дня – наклеп і порожні ілюзії.

Варто ретельно переглянути всі рішення щодо бізнесу та інвестицій.

Краса і здоров'я: корисне голодування і легкі дієти. Сприятливі лазня та спа-процедури. Корисно також очищення організму від шлаків і токсинів.

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