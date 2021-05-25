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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 25 травня

Сьогодні, 08:00

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовой

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на 25 травня.

  • цифра дня – 17
  • колір дня – зелений, морської хвилі і бірюзовий
  • число удачі – 8

У головних плюси дня – сміливість і рішучість. При цьому мінуси дня несуть конфронтації, травми і жорсткість. В основі дня – активність у справах і посидючість.

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Краса і здоров'я: хороший день для фізичних навантажень. Буде вразливий шлунок. При цьому лікування зубів, зокрема пломбування, пройде благополучно.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, будьте більш раціональні і логічні. Питання позик краще відкласти.

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Джерело: Сьогодні
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