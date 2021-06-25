Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 25 червня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 25 червня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий
- Число удачі – 9
У головних плюсах дня раціоналізм, логіка і внутрішнє зростання. При цьому мінуси дня несуть лінь і самовпевненість. В основі дня дисципліна і зібраність.
Краса і здоров'я: хороший день для очищення і розвантаження організму. Але вразлива сечостатева система і нирки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, питання будівництва, нерухомості і зустрічі з наставниками матимуть успіх сьогодні.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!