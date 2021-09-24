Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 вересня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 24 вересня.

Цифра дня – 20

Колір дня – коричневий

Число Удачі – 2

У головних плюси дня – чесність і стійкість. При цьому мінуси дня несуть афери, плагіат і конфлікти.

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В основі дня – уникати руйнівних дій і прагнути до творення. У питаннях краси і фітнесу – зміна стилю і образу. Стосовно здоров'я корисно голодування і легка їжа для шлунка.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, самовпевненість може перешкодити. Присвятіть час аналізу і розбору документів. Також кінець тижня несе нам емоційний підйом.

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До вихідних багато людей відчують себе спокійно, надійно, впевнено і спокійно. На цій хвилі можна вирішити масу питань, а можна і пересваритися з усім колективом – вибирати вам. Детальніше про те, що чекає нас в кінці тижня, можна дізнатися в гороскопі для всіх знаків зодіаку.

Не варто забувати, що осінь – пора застуд, тому приділіть своєму здоров'ю більше часу; важливо зміцнити імунітет, особливо дітям. Тому дізнайтеся, як підвищити імунітет у дітей – про це ми писали раніше.