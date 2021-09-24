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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
24 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: Pexels

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 24 вересня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – коричневий
  • Число Удачі – 2

У головних плюси дня – чесність і стійкість. При цьому мінуси дня несуть афери, плагіат і конфлікти.

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В основі дня – уникати руйнівних дій і прагнути до творення. У питаннях краси і фітнесу – зміна стилю і образу. Стосовно здоров'я корисно голодування і легка їжа для шлунка.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, самовпевненість може перешкодити. Присвятіть час аналізу і розбору документів. Також кінець тижня несе нам емоційний підйом.

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До вихідних багато людей відчують себе спокійно, надійно, впевнено і спокійно. На цій хвилі можна вирішити масу питань, а можна і пересваритися з усім колективом – вибирати вам. Детальніше про те, що чекає нас в кінці тижня, можна дізнатися в гороскопі для всіх знаків зодіаку.

Не варто забувати, що осінь – пора застуд, тому приділіть своєму здоров'ю більше часу; важливо зміцнити імунітет, особливо дітям. Тому дізнайтеся, як підвищити імунітет у дітей – про це ми писали раніше.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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